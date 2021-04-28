2021/04/28 | 22:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قالت وزارة الصحة، الأربعاء، إن تسجيل إصابات بالوباء لعراقيين قادمين من الهند لا يعني أنهم يحملون السلالة الهندية الجديدة، فيما حددت السبب المباشر وراء ارتفاع معدل الإصابات اليومي.

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ما هو ’المتحوِّر المزدوج’؟!

وقال مدير عام دائرة الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (28 نيسان 2021)، إن "الإصابات التي تسجل في الهند للوباء ليست كلها من السلالة الجديدة، بالمقابل ليس شرطاً أن يكون العراقيون المصابون القادمون من الهند حاملين للسلالة الجديدة".

وأضاف، أن "لا دليل علميا حتى الآن على دخول السلالة الهندية إلى العراق، وأيضاً لم تسجل أية دولة مجاورة حالة إصابة بالسلالة الهندية".

وحول معدل الإصابات المرتفع في العراق وأسبابه قال الحلفي: "سببه الأساس هو عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية"، لافتاً إلى أن "قياس الموقف الوبائي يتوقف على معدل الإصابات اليومي وليس الكلي".

وحول موقف العراق من الوباء إقليمياً ودولياً أوضح مدير دائرة الصحة العامة أن "العراق سابع دول المنطقة في معدل الإصابات وإيران وتركيا تتقدمان عليه وهو في المركز الـ 94 عالمياً".

وتابع: "بالنسبة للوفيات، العراق العاشر على مستوى المنطقة والـ 83 على مستوى العالم"، مؤكداً في ذات الوقت أن "وضع العراق ما زال أفضل بكثير من باقي الدول".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصريح استباقي من الصحة.. ماذا لو سُجّلت إصابات ’متحورة’ لعراقيين قادمين من الهند؟) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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