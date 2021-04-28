"هذا ما سيتم مناقشته".. الكهرباء تكشف عن موعد زيارة وزيرها إلى طهران

2021/04/28 | 22:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغدادكشفت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، عن موعد وأجندة زيارة وزيرها ماجد مهدي حنتوش، إلى العاصمة الإيرانية طهران.

وقال الناطق الرسمي لوزارة الكهرباء، أحمد موسى، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "زيارة وزير الكهرباء، إلى العاصمة الايرانية طهران، من المفترض أن تُجرى بداية الاسبوع المقبل، لبحث تداعيات ملف تقليل نسبة الغاز المصدر إلى العراق وحسمه".

وأضاف موسى، أن "الزيارة تأتي بتكليف حكومي، وتتمحور في بحث موضوع زيادة إطلاقات الغاز بالنسب المتفق عليها، كون العراق يحتاج إلى 50 مليون متر مكعب يومياً شتاءً، و70 مليون متر مكعب يومياً صيفاً، لمواجهة زيادة الطلب".

وأوضح، أن "الحديث الآن، يجري عن 20 مليون متر مكعب يزود به الجانب العراقي، ولذلك ستكون زيارة الوزير إلى ايران، لبحث موضوع زيادة إطلاقات الغاز بالنسب المتفق عليها سابقاً والبالغة 50 مليون لتر مكعب، لكي تتمكن محطات الانتاج من ادامة زخم العمل بالنحو الذي يواكب زيادة الطلب وتوفير ساعات الكهرباء".

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