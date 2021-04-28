النقل العراقية توضح بشأن تطبيق قرار تعليق الرحلات مع الهند

2021/04/28 | 22:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أوضحت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، الموقف بشأن تطبيق قرار تعليق الرحلات مع الهند، فيما أكدت أنها لم تتلق أي تعليمات بشأن وقف الرحلات مع تركيا.وقال مدير إعلام وزارة النقل والناطق باسمها، حسين الخفاجي، في تصريح صحفي إن "وزارة النقل، تطبق التعليمات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية سواء بالنسبة للعراقيين أو لغير العراقيين، وبالنسبة للرحلات مع الهند فقد طبقت الوزارة تعليمات الحكومة، حيث صدر أمر من رئاسة الوزراء الى وزارة النقل، بوقف الرحلات الى الهند وفقا لكتاب رسمي".وأفاد بشأن الرحلات مع تركيا في ظل تفشي الوباء هناك: "أما بخصوص تركيا، لا توجد حتى الآن أي تعليمات من الحكومة لكي يتم تطبيقها من قبل طواقمنا الجوية".وأعلنت وزارة النقل، أمس الثلاثاء، تعليق جميع رحلاتها المباشرة الى جمهورية الهند، بناء على تعليمات صادرة من مجلس الوزراء/ سلطة الطيران العراقي، بسبب خطورة الموقف الوبائي في الهند، وللحد من انتقال عدوى الوباء إلى العراق.وتعاني الهند من تفشٍ وبائي خطير سمح بتسجيل معدل إصابات لا يقل عن 300 ألف يومياً منذ مطلع هذا الأسبوع.

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