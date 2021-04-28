بلينكن: قرار بايدن بشأن الإبادة الأرمنية ليس مفاجئاً

2021/04/28 | 22:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في لقاء افتراضي مع عدد من الصحافيين حول العالم أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، دعم منذ زمن تسمية المجازر الأرمنية بالإبادة الجماعية، وقال: "يجب ألا يشكل ذلك مفاجأة".

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