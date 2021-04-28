سبوتيفاي تخوض مجال المدونات الصوتية المدفوعة من دون عمولة

2021/04/28 | 22:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أطلقت‭ “‬سبوتيفاي‭” ‬تجربة‭ ‬على‭ ‬مدونات‭ ‬صوتية‭ ‬مدفوعة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اقتطاع‭ ‬أي‭ ‬عمولة‭ ‬خلال‭ ‬السنتين‭ ‬المقبلتين،‭ ‬خلافا‭ ‬لـ‭”‬آبل‭”‬،‭ ‬المجموعة‭ ‬العملاقة‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬القطاع‭.‬وأشارت‭ “‬سبوتيفاي‭” ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬مدونة‭ ‬صوتية‭ (‬بودكاست‭) ‬ستتمكن‭ ‬من‭ ‬توفير‭ ‬اشتراكات‭ ‬مدفوعة‭ ‬تتيح‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬مضامين‭ ‬حصرية،‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬أحيان‭ ‬كثيرة‭ ‬خدمة‭ ‬مكمّلة‭ ‬لبرامجها‭ ‬المتاحة‭ […]

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