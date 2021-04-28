2021/04/28 | 22:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬الإهداء إلى‭ ‬الراحل‭ ‬النبيل‭ ‬سعيد‭ ‬،،‭… ‬ورقية‭ ‬نخلة‭ ‬العراق،،‭… ‬وروحي‭ ‬زهراء‭ ‬وخالد‭ ‬وهما‭ ‬يرفلان‭ ‬بأثواب‭ ‬الشهادة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الخلود،،‭….‬وأو‭ ‬ﻻدهما‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬الشقاء‭ ‬والفزع‭ ‬،،‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬عاش‭ ‬حاﻻت‭ ‬الرعب‭ ‬والظلام‭ ‬ودمار‭ ‬الروح‭ ‬وارتفع‭ ‬قلبه‭ ‬من‭ ‬نيران‭ ‬القتل‭ ‬والنزوح‭ ‬والتهجير‭ ‬وعانى‭ ‬من‭ ‬ظلام‭ ‬ذلك‭ ‬ومن‭ ‬فقدان‭ ‬الثقة‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السلطة‭ ‬وكل‭ ‬من‭ […]

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