2021/04/28 | 22:39 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الإهداء إلى الراحل النبيل سعيد ،،… ورقية نخلة العراق،،… وروحي زهراء وخالد وهما يرفلان بأثواب الشهادة في عالم الخلود،،….
وأو ﻻدهما في رحلة الشقاء والفزع ،، وكل من عاش حاﻻت الرعب والظلام ودمار الروح وارتفع قلبه من نيران القتل والنزوح والتهجير وعانى من ظلام ذلك ومن فقدان الثقة به من قبل السلطة وكل من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فصل من رواية: الأسم الأخر للمستحيل ..النقمة والعزلة - محمد تميم) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وأو ﻻدهما في رحلة الشقاء والفزع ،، وكل من عاش حاﻻت الرعب والظلام ودمار الروح وارتفع قلبه من نيران القتل والنزوح والتهجير وعانى من ظلام ذلك ومن فقدان الثقة به من قبل السلطة وكل من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فصل من رواية: الأسم الأخر للمستحيل ..النقمة والعزلة - محمد تميم) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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