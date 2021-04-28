2021/04/28 | 22:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هكر ومكر..فاحذر ..– طالب سعدون نبض القلم هكر ومكر..فاحذر ..– طالب سعدون تناول الزميل محسن حسين في مقاله في الزمان (24 – 4 – 2021) تجربته مع أحد لصوص الوتس آب ) ..وكيف ( هكر ) عليه أحدهم ، لكنه تخلص من ، (لان حسابه في المصرف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( هكر ومكر.. فاحذر .. – طالب سعدون) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( هكر ومكر.. فاحذر .. – طالب سعدون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).