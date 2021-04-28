2021/04/28 | 22:39 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هكر ومكر..
فاحذر ..
– طالب سعدون نبض القلم هكر ومكر..
فاحذر ..
– طالب سعدون تناول الزميل محسن حسين في مقاله في الزمان (24 – 4 – 2021) تجربته مع أحد لصوص الوتس آب ) ..
وكيف ( هكر ) عليه أحدهم ، لكنه تخلص من ، (لان حسابه في المصرف […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( هكر ومكر.. فاحذر .. – طالب سعدون) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فاحذر ..
– طالب سعدون نبض القلم هكر ومكر..
فاحذر ..
– طالب سعدون تناول الزميل محسن حسين في مقاله في الزمان (24 – 4 – 2021) تجربته مع أحد لصوص الوتس آب ) ..
وكيف ( هكر ) عليه أحدهم ، لكنه تخلص من ، (لان حسابه في المصرف […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( هكر ومكر.. فاحذر .. – طالب سعدون) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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