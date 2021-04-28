المرجع السيستاني يحدد مقدار

2021/04/28 | 22:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد مكتب المرجع الديني الاعلى السيد

علي السيستاني، في النجف الاشرف مقدار

زكاة الفطرة.

وقال المكتب في بيان مقتضب تلقته وكالة

نون الخبرية، ان "مكتب سماحة السيد

السيستاني (دام ظله) حدد مقدار زكاة

الفطرة

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