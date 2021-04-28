نجدة واسط تحتجز 115 دراجة خلال يوم واحد: تسبب الإزعاج للناس

2021/04/28 | 22:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

شنّت مفارز مديرية شرطة محافظة واسط، الأربعاء، حملة، حجزت من خلالها 115 دراجة نارية لمخالفتها القانون، في مدينة الكوت.

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وقالت مديرية شرطة واسط في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (28 نيسان 2021)، إنه "نفذت قيادة شرطة المحافظة، حملة ضد الدراجات النارية المخالفة للقانون، والدراجات الرياضية التي تسبب الإزعاج للمواطنين في مدينة الكوت بمحافظة واسط".

وأضاف، أن "الحملة جاءت بناء على توجيهات قائد شرطة محافظة واسط بعد مناشدات الأهالي في مدينة الكوت واستمراراً للحملة التي تقوم بها قيادة شرطة محافظة واسط لمتابعة الدراجات النارية المخالفة للقانون والتي لاتحمل أوراقاً اصولية".

وتابع، أنه "تم حجز ١١٥ دراجة خلال اليوم في مدينة الكوت من قبل شرطة النجدة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وبحق أصحابها".

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