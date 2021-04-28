2021/04/28 | 22:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الدفاع المدني: السيطرة على حريق داخل مستشفى الكاظمية التعليمي ببغداد » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 22:38

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