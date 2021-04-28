2021/04/28 | 23:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقوم شركة "نوفافاكس" الأميركية للصناعات الدوائية بالاستعداد للتقدم بطلب موافقة على استخدام لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، ليكون رابع لقاح محلي الصنع في الأسواق.

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