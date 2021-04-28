اعتقال عشرات من مؤيدي حزب العمال الكردستاني في السليمانية

2021/04/28 | 23:02 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقل عشرات العراقيين المؤيدين لحزب العمال الكردستاني منذ الأحد، بسبب تنظيم تظاهرة احتجاجاً على الهجوم التركي الأخير في كردستان العراق، وفق ما صرح مسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية، الأربعاء 28 أبريل (نيسان).

وقال محمد عبدالله، الرئيس المشترك لحركة الحرية للمجتمع الكردستاني، "تم اعتقال 54 متظاهراً ليل 25 أبريل منعاً لتنظيم التظاهرة في السليمانية، تنديداً بالهجوم التركي الأخير على أراضي إقليم كردستان".

وأضاف أن بين من أوقفتهم شرطة الإقليم "صحافياً وتسع نساء"، موضحاً أنه "أثناء الاعتقال، تعرّض عدد من الناشطين للعنف والضرب والإهانة من قبل القوات الأمنية".



وأشار إلى أنه "ليلة أمس (الثلاثاء) تم الإفراج عن الصحافي واثنين من النساء و13 آخرين من المعتقلين.



وحتى الآن ما زال الآخرون في سجون السليمانية".

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ويتهم المدافعون عن حقوق الإنسان بانتظام سلطات كردستان العراق بتنفيذ اعتقالات تعسفية وانتهاكات لحرية التظاهر والمساس بحرية الصحافة.

وفي السليمانية، أدت تظاهرات العام الماضي احتجاجاً على غلاء المعيشة والسلطات التي لم تدفع رواتب موظفيها لأشهر، إلى مقتل ثمانية متظاهرين، بعضهم فتية ما زالت عائلاتهم تنتظر إحقاق العدالة، عدا عن عشرات الاعتقالات.

وحزب العمال الكردستاني هو عدو أنقرة وأربيل، فهو يرفض الاعتراف بحكومة كردستان العراق وينشط لإقامة دولة موحدة في سوريا وتركيا والعراق وإيران.

وتقصف تركيا التي نشرت بحكم الأمر الواقع نحو 10 قواعد عسكرية منذ 25 عاماً في كردستان العراق، بانتظام المراكز الخلفية لحزب العمال في المناطق الجبلية شمال العراق.



وأطلق حزب العمال منذ 1984 تمرداً دامياً على الأراضي التركية، أسفر عن أكثر من 40 ألف قتيل.

وتحتج بغداد باستمرار على القصف التركي، لكن أنقرة تؤكد أنها "ستتولّى أمر" حزب العمال في هذه المناطق في حال "لم تكن بغداد قادرة على ذلك".

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