مدير الدفاع المدني:40 بالمائة من الحرائق تقع في بغداد والمباني لا تخضع لشروط السلامة

2021/04/28 | 23:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬الزمان‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬–‭ ‬لايزال‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬متشائما‭ ‬إزاء‭ ‬احتمالات‭ ‬اندلاع‭ ‬حرائق‭ ‬كارثية‭ ‬في‭ ‬مرافق‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬الدولة‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬موسم‭ ‬الصيف‭ ‬اللاهب‭ .‬و‭ ‬سواء‭ ‬تعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بالاسلاك‭ ‬المتشابكة‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الفوضى‭ ‬فوق‭ ‬المباني‭ ‬والازقة‭ ‬المكتظة‭ ‬أو‭ ‬انتشار‭ ‬المولدات‭ ‬الكهربائية‭ ‬المعرضة‭ ‬للحرارة‭ ‬الشديدة‭ ‬وضعف‭ ‬عمليات‭ ‬التفتيش‭ ‬على‭ ‬السلامة،‭ ‬كلها‭ ‬تشكل‭ […]

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