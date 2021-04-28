العراق واليمن وما بينهما

2021/04/28 | 23:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام ماض‭ ‬الى‭ ‬أمام‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الايراني‭ ‬محمد‭ ‬جواد‭ ‬ظريف‭ ‬فيما‭ ‬تشتعل‭ ‬خلفه‭ ‬نيران‭ ‬تسريبات‭ ‬صوتية‭ ‬قال‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬انّ‭ ‬العسكر‭ ‬والحرس‭ ‬الثوري‭ ‬والامن‭ ‬ينالون‭ ‬حصة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬التي‭ ‬يقودها،‭ ‬في‭ ‬امتعاض‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬متعاظم‭ ‬لفيلق‭ ‬القدس‭ ‬الذي‭ ‬بدا‭ ‬أو‭ ‬هكذا‭ ‬حاله،‭ ‬بديلا‭ ‬للسياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬الايرانية‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬دول‭ ‬في‭ […]

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