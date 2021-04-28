رئيس‭ ‬الأركان‭ ‬الأميركي‭ ‬يشير‭ ‬الى‭ ‬احتمال‭ ‬سقوط‭ ‬كابول‭ ‬بيد‭ ‬طالبان‭ ‬

2021/04/28 | 23:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميلي‭:‬خياراتنا‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ ‬بين‭ ‬السيء‭ ‬والأسوأ‭ ‬ واشنطن‭-‬الزمان‭ ‬ اعتبر‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬الأميركية‭ ‬المشتركة‭ ‬الجنرال‭ ‬مارك‭ ‬ميلي‭ ‬الأربعاء‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المستحيل‭ ‬التنبؤ‭ ‬بمستقبل‭ ‬أفغانستان‭ ‬بعد‭ ‬انسحاب‭ ‬القوات‭ ‬الأجنبية،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬مخاطر‭ ‬‮«‬سقوط‭ ‬كابول‮»‬‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬نتيجة‭ ‬محسومة‮»‬‭. ‬ ولا‭ ‬تزال‭ ‬حركة‭ ‬طالبات‭ ‬تحتفظ‭ ‬بتسليح‭ ‬يؤهلها‭ ‬خوض‭ ‬حرب‭ ‬المدن‭ ‬والارياف‭ ‬بحسب‭ ‬مراقبين،‭ ‬ […]

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