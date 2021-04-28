2021/04/28 | 23:09 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ميلي:خياراتنا في أفغانستان بين السيء والأسوأ واشنطن-الزمان اعتبر رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي الأربعاء أنه من المستحيل التنبؤ بمستقبل أفغانستان بعد انسحاب القوات الأجنبية، وأشار إلى مخاطر «سقوط كابول» مؤكدا أن ذلك «ليس نتيجة محسومة». ولا تزال حركة طالبات تحتفظ بتسليح يؤهلها خوض حرب المدن والارياف بحسب مراقبين، […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الأركان الأميركي يشير الى احتمال سقوط كابول بيد طالبان ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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