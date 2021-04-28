الصحة: ستصلنا مليون و 50 الف جرعة من 3 لقاحات في الأسبوعين المقبلين

2021/04/28 | 23:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاربعاء، وصول مليون و 50 الف جرعة ون 3 لقاحات في الاسبوعين المقبلين.وقال مدير عام دائرة الصحة العامة في الوزارة، رياض عبد الامير الحلفي، في تصريح متلفز، ان” كميات القاحات جيدة وفي الاسبوع المقبل ستصل بحدود 50 الف جرعة من لقاح فايزر، وعمليات لوجستية فقط تتعلق بطائرة لوصول 500 […]

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