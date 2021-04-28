دبي.. شجار جماعي أسفر عن مقتل 3 أشخاص والشرطة تعتقل المتورطين

2021/04/28 | 23:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت شرطة دبي، الأربعاء، القبض على مجموعة من الآسيويين تورطوا في مشاجرة مميتة أودت إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بجروح.

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