استخدما حيلة ’شيطانية’.. الإطاحة بعصابة لتزوير الأموال وضبط مبلغ ضخم في بابل

2021/04/28 | 23:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ألقت مفارز شرطة محافظة بابل، الأربعاء، القبض على متهمين اثنين بتهمة حيازة أموال مزوّرة، فيما ضبطت نحو 50 مليون دينار عراقي بحوزتهما.

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وقالت مديرية شرطة بابل في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (28 نيسان 2021)، إنه "تمكنت مفارز شعبة مكافحة إجرام ناحية الحمزة الغربي في المحافظة، من إلقاء القبض على اثنين من المتهمين بحوزتهما نحو 50 مليون دينار عراقي مزيفة بطريقة ااحترافية من فئة 50 ألف دينار، وذلك من خلال كمين أمني محكم جنوبي المحافظة".

وبين مدير قسم علاقات وإعلام القيادة العميد الحقوقي عادل العناوي الحسيني وفقا للبيان تفاصيل العملية قائلاً: إنه "بعد أن وردت معلومات بوجود أشخاص يقومون بتداول عملة نقدية مزوّرة، والاحتيال على الناس وتصريف هذه الأموال عن طريق التبضع أو شراء عجلات ضمن ناحية الحمزة الغربي، وجّه قائد شرطة المحافظة، بالتحرك الفوري والقبض على المتهمين".

وأضاف، "وفعلاً باشرت مفارز المكافحة ضمن قاطع المسؤولية بتعقب المتهمين عن طريق مقاطعة المعلومات المتوفرة وأخذ الموافقات الأصولية والقبض عليهما متلبسين بكمين أمني محكم".

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