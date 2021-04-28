2021/04/28 | 23:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الطاقة النيابية: لدينا مناطق نظامية لا تمتلك منظومة كهرباء » وكالة الأنباء العراقية

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اليوم, 23:26

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