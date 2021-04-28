ثائر جسام مدربًا للطلبة خلفًا لحسن أحمد

2021/04/28 | 23:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قررت إدارة نادي الطلبة، مساء اليوم الأربعاء، إقالة المدرب حسن أحمد على خلفية النتائج السلبية، بعد الخسارة أمام النجف بهدفين دون رد في الجولة 29 من الدوري الممتاز.وقال رياض هادي، المنسق الإعلامي للنادي في تصريح صحفي “الإدارة قدمت شكرها لحسن أحمد بعد أن أبلغته نهاية مشواره مع الفريق بعد النتائج السلبية في الجولات […]

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