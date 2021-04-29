2021/04/29 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زاهر_بولس لِلْمَقْدِسِيِّيْنَ لَيْلَ المَتَارِيْسِ نِدَاءْنُقَبِّلُ لِلَّتِيْ أَرْضَعَتْكُمُ العِزَّ الحِذَاءْ:أَيُّهَا المُرَابِطُونَ عَلَىْ أَرْضِ البَقَاءْلَكُمْ فِيْ الدُّنْيَا جَنَّةٌ وَ فِيْ السَّمَاءْنَحْنُ العَازِفُوْنَ النَّاسُونَ الكِبْرِيَاءْلَنَا شَقَاءٌ مَرّّتَيْنِ هَا هُنَا وَبِالقَضَاءْهُبُّوْا اتْبَعُوْهُمْ أَيَا نُوَّمٌ دُوْنَ حَيَاءْذَيْلُ صَهْي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لَيْلَةُ المَتَارِيْسِ - زاهر بولس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لَيْلَةُ المَتَارِيْسِ - زاهر بولس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).