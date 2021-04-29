السيتي يهزم الباريسي في حديقة الإمراء بذهاب نصف نهائي الأبطال

2021/04/29 | 00:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

حول فريق مانشستر سيتي بكرة القدم اليوم الخميس (28 نيسان 2021) تأخره بهدف الى فوز 2-1 أمام باريس سان جيرمان، في لقاء جرى على ملعب حديقة الأمراء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي هيمن علي الكرة في أول ربع ساعة من المباراة، لكن باريس سان جيرمان كان الأقرب لهز الشباك في الدقيقة الثانية عن طريق لاعبه نيمار دا سيلفا، عندما انطلق مبابي بهجمة مرتدة على مرمى السيتي، ليمرر الكرة لنيمار، والذي سددها ضعيفة في أيدي إديرسون حارس مانشستر سيتي،وتحولت السيطرة لباريس سان جيرمان حتي جاء الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 15 عن طريق البرازيلي ماركينيوس بضربة رأسية رائعة من متابعة للضربة الركنية التي نفذها زميله دي ماريا من الجهة اليمنى، وضغط باريس سان جيرمان استمر، لكن برناندو سيلفا كان قريبا من تسجيل هدف التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة ٢١ بعدما تلقي تمريرة طولية رائعة من كيفن دي بروين، لكن نافاس تصدى لتسديدته، وفي الدقيقة ٢٨ كاد بارديس أن يضيف الهدف الثاني للفريق الفرنسي بضربة رأسية مرت بجوار مرمى السيتي، من متابعة للضربة الركنية التي نفذها نيمار من الجهة اليسرى، وفي الدقيقة 39 تصدى كيلور نافاس لفرصة هدف بعد تسديدة داخل منطقة الجزاء من جوندوجان تصدى لها حارس باريس ببراعة، لينتهي الشوط الاول فرنسي 1 – صفر.

بداية الشوط الثاني شهدت أفضلية للسيتي في الحيازة والضغط والتركيز، مع استمرار الفريق الباريسي بالفرص الفعلية بالقوة الهجومية الضاربة وتحركات نيمار ودي ماريا، لكن السيتي لم يتوقف في ضغطه حتى إدراك التعادل عند الدقيقة 64 جاء بواسطة كيفين دي بروين، وأستمر السيتي في تنويع الضغط والإستعراض والإحتفاظ بالكرة وكان الاقرب في هز الشباك من الفريق الباريسي،وما أن حلت الدقيقة 70 ومعها ركلة ثابتة قريبة من خط الجزاء سددها رياض محرز لتهز شباك باريس سان جيرمان بالهدف الثاني، ومابين التعادل والتقدم للسيتي غابت فعالية الفريق الباريسي ولعب للدفاع أكثر من الهجوم لإمتصاص الضغط الأنكليزي، وتعرض لاعب الفريق الباريسي ادريسا غاي ليكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين، وقدم الفريق الانكليزي شوطاً الافضل له في الابطال ونهاية سارة للسيتي بالفوز 2 – 1.

وتأهل سان جيرمان إلى الدور نصف النهائي، بعدما تخطى عقبة بايرن ميونخ حامل اللقب، فيما أقصى مانشستر سيتي، بوروسيا دورتموند من دور الثمانية، ويواجه الفائز من هذه المباراة، في النهائي، المنتصر من لقاء نصف النهائي الآخر بين ريال مدريد وتشيلسي، علمًا بأن مواجهة الذهاب انتهت بالتعادل (1-1)، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في مدريد.

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