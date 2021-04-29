تحدث عن رواتب العقود.. وزير الكهرباء: ترشيد استهلاك الطاقة

2021/04/29 | 00:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد وزير الكهرباء ماجد حنتوش، الأربعاء (28 نيسان 2021)، حاجة العراق لـ28 ألف ميغا واط من الطاقة لتجهيز المواطنين، فيما أشار إلى أن ترشيد استهلاك الطاقة "سيجعل" التجهيز بواقع 24 ساعة يومياً.وقال حنتوش في مقابلة متلفزة إن "التوسع العشوائي غير المحسوب أثر سلباً على قطاع الكهرباء، وعدم دفع أجور الطاقة أحد أسباب المشكلات".وأضاف، أن "ترشيد الطاقة سيجعل هنالك تجهيزاً بـ24 ساعة يومياً"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن خلال أشهر قليلة معالجة مشكلة تراكمات لسنوات".وتابع وزير الكهرباء، أن "كلفة إنتاج الطاقة في العراق الأقل عالمياً إذا قورنت بالكلف العالمية".

وبشأن رواتب العقود، قال وزير الكهرباء ان "جميع رواتب العقود ستصرف الأسبوع المقبل"، مبينا انه "سيتم مفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتحويل الإجراء إلى عقود".

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