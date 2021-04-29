إصابة جنديين أثنين بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة

2021/04/29 | 00:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر أمني في ديالى، الاربعاء، بإصابة جنديين أثنين بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "جنديين اثنين اصيبا بانفجار عبوة ناسفة على دورية للجيش في اطراف قرية مردان قرب قضاء خانقين شمال شرق بعقوبة".

وأوضح ان "حالة أحدهما غير مستقرة وتم نقلهما الى مركز صحي لتلقي العلاج".

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