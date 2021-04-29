مصدر يكشف حقيقة استهداف قاعدة بلد الجوية بقصف صاروخي

2021/04/29 | 00:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نفى مصدر أمني ما توارد من أنباء عن استهداف قاعدة بلد الجوية جنوبي محافظة صلاح الدين بقصف صاروخي.

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وقال المصدر في حديث لـ"ناس"، ليلة الأربعاء على الخميس (29 نيسان 2021)، إن "أنباء متداولة تفيد باستهداف القاعدة الجوية بصاروخ".

وأكد أنه "لا وجود لأي استهداف، وإنما جرى حرق نفايات في المنطقة المحيطة بالقاعدة، وربما كانت تحوي زجاجات عطور فارغة، ما تسبب بصوت مفرقعات".

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