السيتي يقلب الطاولة على باريس ويضع قدما في نهائي أبطال أوروبا

2021/04/29 | 00:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغلب مانشستر سيتي الإنكليزي على باريس سان جرمان الفرنسي 2-1 في عقر دار الأخير، الأربعاء، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا ليخطو خطوة كبيرة نحو بلوغ النهائي.

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