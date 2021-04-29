مقتدى الصدر يغرد بشأن سلالة كورونا المتحورة في الهند: نزل بها ’البلاء المبين’

2021/04/29 | 00:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

علق زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الخميس، على انتشار سلالة متحورة من فيروس كورونا المستجد في الهند، فيما تمنى السلامة للجالية العراقية المتواجدة هناك.

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