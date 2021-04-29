السيتي يضع قدما بنهائي الأبطال على حساب سان جيرمان

2021/04/29 | 00:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واععاد مانشستر سيتي الإنجليزي بانتصار ثمين من ملعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بنتيجة (2-1)، مساء الأربعاء، في المباراة التي احتضنها ملعب حديقة الأمراء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.وسجل ثنائية السيتي كيفين دي بروين في الدقيقة (64) ورياض محرز في الدقيقة (71)، بينما سجل هدف سان جيرمان الوحيد ماركينيوس في الدقيقة (15)، على أن يقام لقاء الإياب الأسبوع المقبل على ملعب الاتحاد.

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