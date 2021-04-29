الكشف عن طبيعة الانفجارات في قاعدة بلد الجوية في العراق

2021/04/29 | 01:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف متحدث باسم التحالف الدولي بقيادة واشنطن أن الانفجارات التي سمعت في قاعدة بلد الجوية في العراق تتعلق بـ"حدث تدريبي".

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