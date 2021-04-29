2021/04/29 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#آدم_الحسن بعد الحرب العالمية الثانية و ليومنا هذا تسعى دول عديدة لتشكيل اتحادات أو تكتلات اقتصادية كبيرة تهدف من خلالها الحصول على منافع اقتصادية و تجارية و تحقيق تنمية اكبر و اسرع و ذلك من خلال توسيع و تطوير التعاملات التجارية و تبادل المعرفة في مجالي العلوم و التكنولوجية بين اعضاء هذه التكتلات و ضمن اطورها .



من اهم هذه التكتلات الاقتصادية التي اصبح لها تأثير متنامي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عصر الاتحادات و التكتلات الاقتصادية الدولية الكبيرة ( 1 ) - آدم الحسن) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عصر الاتحادات و التكتلات الاقتصادية الدولية الكبيرة ( 1 ) - آدم الحسن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).