إسرائيل وموقفها من الانتخابات الفلسطينية 2 - نهاد ابو غوش

2021/04/29 | 01:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوشمع مضيّ السلطة الفلسطينية في تحضيراتها لإجراء الانتخابات، تزايد الاهتمام الإسرائيلي المعلن بهذه الانتخابات إلى درجة إيفاد رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) نداف أرغمان للقاء الرئيس عباس، وادّعت المصادر الإسرائيلية أن المسؤول الأمني "نصح" الرئيس الفلسطيني بإلغاء الانتخابات بحجة أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى احتمال فوز حركة حماس.



وهذه النصائح لم تلق آذانا صاغية عند الرئيس الفلسطين ......





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