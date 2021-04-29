محافظة واسط.. بين الواقع والطموح

2021/04/29 | 01:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعاني محافظة واسط من أزمة الكهرباء رغم وجود محطة واسط الحرارية وتمتع المحافظة بمميزات وبيئة استثمارية

مناسبة، ما هي أهم المشاريع في واسط؟ ولماذا هناك بطء في الخدمات؟

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