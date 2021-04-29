المرض يهزم خوان بورخا.. صاحب أشهر ضحكة في العالم

2021/04/29 | 02:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي الممثل الكوميدي الإسباني، خوان خويا بورخا، الأربعاء، وهو الشخص الذي اشتهر بضحكته في مقاطع فيديو تم تركيب العشرات من القصص المفبركة عليها بسبب طريقته الطريفة في الضحك.

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