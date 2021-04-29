إيران تحاكم ناشطة حقوقية ألمانية بذريعة

2021/04/29 | 02:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتُتِحت، الأربعاء، في طهران محاكمة ناهد تقوي، الألمانيّة - الإيرانيّة الناشطة في مجال حقوق الإنسان، المعتقلة في إيران منذ أكتوبر والمتّهمة بـ"تعريض أمن البلاد للخطر"، على ما قالت ابنتها لوكالة فرانس برس.

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