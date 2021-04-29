قبل مائة عام خلت، ولدت أول خلية شيوعية في تونس - مرتضى العبيدي

2021/04/29 | 02:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مرتضى_العبيدي منذ بداية العام الحالي ، وعلى الرغم من القيود التي فرضها انتشار فيروس كورونا 19 ، تعيش العاصمة التونسية ومدن أخرى في الداخل (جندوبة، منزل بورقيبة، قابس...) وقائع إحياء "الذكرى المئوية للحركة الشيوعية في تونس".



إذ يتم تنظيم العديد من الأنشطة العلمية والتظاهرات الثقافية (معارض الصور وعروض الأفلام والعروض المسرحية والموسيقية) للاحتفال بهذا التاريخ الذي كان دائمًا محلّ تجاهل أو حتى إنكار من قبل التأري ......





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