توصيات بإيقاف التعليم الحضوري وتوقعات بالحظر الشامل

2021/04/29 | 02:57 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: شذى الجنابي

توقّعت خلية الأزمة النيابيّة فرض حظر شامل للتجوال خلال عيد الفطر، نظراً للتطورات الحاصلة في ملف كورونا ولا سيما ما يتعلق بالفيروس الهندي واستمرار تسجيل اعداد كبيرة من الاصابات، واكدت طرح توصيات بايقاف التعليم الحضوري في المدارس والجامعات والمعاهد بداية من أيار المقبل.

وكان العراق قد اوقف جميع الرحلات الجوية مع الهند نظرا لتفشي سلالة جديدة من الوباء، واعلن في الوقت نفسه تسجيل طفرة جديدة باصابات كورونا تعدت 7 الاف اصابة الثلاثاء الماضي.

وقال عضو خلية الازمة النيابية غايب العميري لـ”الصباح”: إنَّ “لجنة الصحة والسلامة الوطنية لم تتخذ اي قرارات جديدة حتى الان بخصوص الحظر الكلي او الجزئي، لكن هناك توقعات بفرض حظر شامل للتجوال خلال ايام

العيد”.

واضاف أنَّ “امكانية تخفيف اجراءات الحظر بعد عطلة العيد مرتبطة بتقييم الموقف الوبائي مع الالتزام بالاجراءات الوقائية، وهذا القرار ستتخذه وزارة الصحة بحسب مجريات تطورات كورونا، او تلجأ إلى ابقائه كما هو حاليا”.

واشار إلى أنَّ “جميع الخيارات مطروحة امام اللجنة العليا بناء على المعطيات الحالية وارتفاع اعداد الاصابات والوفيات والحالات الحرجة”.

ولفت العميري إلى أنَّ “اللجنة طرحت توصيات تتضمن ايقاف التعليم في المدارس والمعاهد والكليات وجعله الكترونيا، ومنع السفر من وإلى الهند من تاريخ الاول من أيار المقبل وحتى اشعار اخر، بسبب تسجيل زيادة كبيرة جدا في اعداد الاصابات والوفيات في دولة الهند وظهور سلالات متحورة جديدة من الفيروس تتميز بسرعة انتشارها وشدة العدوى ما يمثل تهديدا محليا يفوق امكانيات المؤسسات الصحية باستيعاب اعداد المرضى الداخلين إلى المراكز والمستشفيات وردهات العناية المركزة”.

بدوره، كشف مصدر في وزارة الصحة عن أنَّ الوزارة تناقش التوصية بإيقاف الدوام في المدارس والجامعات والمعاهد بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقال المصدر، في تصريح صحفي: إنَّ “الكتاب الذي انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ايقاف التعليم الحضوري غير صحيح ومزيف”، مؤكداً أنَّ “هناك مناقشات بشأن إيقاف الدوام الحضوري او استمراره وحصره

الكترونياً”.

ولفت إلى أنَّ “رحلات الطيران والسفر من وإلى الهند متوقفة منذ الثلاثاء بأمر من سلطة الطيران المدني العراقية”.

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