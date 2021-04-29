حسم الموقف بشأن موظفي العقود المشمولين بالتثبيت

2021/04/29 | 02:57 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: وسام الملا

حسمت اللجنة الماليّة النيابيّة، أمس الأربعاء، الموقف بشأن موظفي العقود المشمولين بالتثبيت في موازنة2021، مبينة أنَّ البرلمان صوت على جميع العقود الذين مضى على التعاقد معهم أكثر من 5 سنوات، لتثبيتهم على الملاك الدائم.

وقال عضو اللجنة محمد الشبكي لـ”واع”: إنَّ “البرلمان لم يذهب إلى القرار 315 ويطبقه وحده، وإنما جعل التطبيق على الجميع، بحيث يشمل جميع موظفي العقود ممن مضى على خدمتهم 5 سنوات فأكثر”.

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