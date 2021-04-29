إجراءات صارمة في العراق.. ماذا تعرف عن السلالة الهندية المرعبة؟

2021/04/29 | 03:08 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أكّدت السلطات العراقية، تطبيق إجراءات حظر الطيران مع الهند بشكل صارم دون استتثناء العراقيين هناك.

تجمع السلالة الجديدة بين طفرتين مختلفتين على مستوى سبايك بروتين أطلق عليها المتحوِّر المزدوج أو مزدوجة الطفرة

وقال مدير إعلام وزارة النقل والناطق باسمها، حسين الخفاجي، في تصريح، إنّ "وزارة النقل، تطبق التعليمات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية سواء بالنسبة للعراقيين أو لغير العراقيين".

وأضاف، أنّ "الرحلات مع الهند تخضع لتعليمات الحكومة، حيث صدر أمر من رئاسة الوزراء الى وزارة النقل، بوقف الرحلات الى الهند وفقًا لكتاب رسمي".

ونفى المتحدث، وجود "تعليمات من الحكومة حول السفر إلى تركيا".

وأعلنت وزارة النقل، الثلاثاء 27 نيسان/أبريل، تعليق جميع رحلاتها المباشرة إلى جمهورية الهند، بناءً على تعليمات صادرة من مجلس الوزراء - سلطة الطيران العراقي، بسبب خطورة الموقف الوبائي في الهند، وللحد من انتقال عدوى الوباء إلى العراق.

وتعاني الهند من تفشٍ وبائي خطير، إذ بلغ معدل الإصابات نحو 300 ألف إصابة يوميًا من بينها إصابات بالسلالة الجديدة.

واكتشف باحثون سلالة جديدة من فيروس كورونا في الهند سميت "بي.



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617 (B.1.617)"، تجمع بين طفرتين مختلفتين على مستوى سبايك بروتين أطلق عليها المتحوِّر المزدوج أو مزدوجة الطفرة، أصابت الهند بعاصفة من الوباء تبتلع مدنًا بأكملها، وبأرقام قياسية في إصابات ووفيات مستمرة لليوم السادس على التوالي، وهو ما أثار ذعرًا عالميًا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن (بي.617.1) المعروفة باسم "المتحورة الهندية" التي يُشتبه في أنها المسؤولة عن إغراق الهند في أزمة صحية كبيرة، قد رُصِدت في 17 دولة على الأقل، ومنها بلجيكا، وسويسرا، واليونان، وإيطاليا".

ويقول بروفسور المناعة السابق في كلية الطب ببغداد سند محمد علي البلاغي، إنّ "العلماء لا يعرفون حتى الآن ما إذا كانت هذه السلالة معدية أكثر أو مقاومة للقاحات، والآن بعد أن خرجت الأمور عن السيطرة في شبه القارة الهندية، يحاول العلماء فهم الدور الذي تلعبه السلالة الجديدة التي يُطلَق عليها اسم (المتحوِّر المزدوج)، في التفشي المخيف للفيروس هناك، إذ إنه التفشي الأسرع في العالم على الإطلاق منذ انتشار الوباء خارج الصين قبل أكثر من 14 شهرًا".

ولا يُعرَف الكثير عن السلالة حتى الآن، فيما يقول العلماء إن البيانات المبكِّرة تشير إلى أن "المتحوِّر المزدوج"، الذي اكتُشِفَ لأول مرة في عيِّنةٍ واحدة في الهند في تشرين الأول/أكتوبر 2020، أكثر عدوى من النسخة الأصلية للفيروس، وقد انتشر سريعًا عبر أجزاءٍ من البلاد، وفق البلاغي.

وعلى الرغم من عدم وجود أدلة قاطعة على أنّ الموجة الحالية من وباء كورونا في الهند ناتجة عن السلالات الجديدة، إلا أن أعراضًا جديدة قد لوحظت في هذه الموجة، وقد تكون مرتبطة بهذه السلالات والتي تشمل الإسهال، وآلام البطن، والطفح الجلدي، وحالة الارتباك، وتغير لون أصابع اليدين والقدمين إلى اللون الأزرق، ونزيف من الأنف والحلق، كما يصاحب المرض أعراض فيروس كورونا المعتادة مثل الحمى والتعب والسعال والتهاب الحلق، وآلام الجسم، وفقدان حاسة الشم والذوق.

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