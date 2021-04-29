2021/04/29 | 03:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أقر البرلمان الأوروبي تشريعا يفرض قيوداً على المنصات الإلكترونية بإزالة الرسائل والصور ومقاطع الفيديو "ذات الطابع الإرهابي" خلال ساعة واحدة، على أن يتم تطبيقها العام المقبل في دول الاتحاد الأوروبي.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكرت مفوّضة الشؤون الداخليّة في الاتّحاد الأوروبي إيلفا جوهانسون إنّ "هذا التشريع سيجعل من الصعب على الإرهابيين استغلال الشبكة العنكبوتية للتجنيد عبر الإنترنت، والتحريض على الهجمات عبر الشبكة العنكبوتية، وتمجيد فظائعهم".

فيما وصف مقرّر التشريع، عضو البرلمان الأوروبّي المحافظ البولندي باتريك جاكي، النصّ بأنّه "جيّد ومتوازن"، معتبرًا أنّه "يدعم حرّية التعبير على الشبكة العنكبوتيّة ويُحسّن الأمن على الإنترنت.

وتنطبق الاستثناءات على المحتوى المنشور لأغراض تعليمية أو صحفية أو فنية أو بحثية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشريع يفرض قيوداً على ’المحتوى الإرهابي’ عبر منصات التواصل في دول الاتحاد الأوروبي) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشريع يفرض قيوداً على ’المحتوى الإرهابي’ عبر منصات التواصل في دول الاتحاد الأوروبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).