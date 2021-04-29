واشنطن: إسرائيل لا تتّبع سياسة

2021/04/29 | 03:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الولايات المتّحدة، الأربعاء، عدم موافقتها على نتيجة تقرير لمنظّمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكوميّة اتّهم إسرائيل باتّباع سياسة "فصل عنصري" بحقّ الفلسطينيّين.

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