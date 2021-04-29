حصيلة قياسية للوفيات بكورونا في تونس

2021/04/29 | 03:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت وزارة الصحة في تونس يوم الأربعاء

119 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الساعات

الـ 24 الماضية في أعلى حصيلة يومية

تسجلها البلاد.

وبلغ إجمالي الوفيات وفق آخر تحديث

للوزارة 10563، في حين بلغ عدد المصابي

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