إدارة بايدن تدرس رفع عقوبات ترامب الأكثر قسوة عن إيران

2021/04/29 | 03:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية

بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن

تدرس رفع العقوبات الأكثر قسوة

المفروضة على إيران من قبل إدارة دونالد

ترامب بشكل شبه كامل.

وأشار مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون

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