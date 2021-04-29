عدنان درجال: لجنة مختصة تتوجه إلى العراق تمهيداً لرفع الحظر عن الملاعب

2021/04/29 | 03:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، الخميس، أن الاتحاد الدولي ونظيره الآسيوي فضلا عن الخليجي، تبنوا جميعهم ملف رفع الحظر المتبقي على الملاعب العراقية.

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وقال درجال في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (29 نيسان 2021)، "نؤكد ان رئيس الاتحاد الدولي لكرةِ القدم جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، ورئيس الاتحادين الخليجي والقطري الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني، تبنوا موضوع رفع الحظر عن الملاعب العراقية، وذلك خلال اللقاء الذي جمعنا معهم في العاصمة القطرية الدوحة على هامش حضورنا قرعة كأس العرب بكرة القدم".

وبين درجال أنه "تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة رفع الحظر واستقبال المنتخبات والفرق الزائرة في ملاعب بغداد والمحافظات".

وأشار الى انه "تم الاتفاق على إرسال لجنة فنية من الجهات المختصة لزيارة الملاعب الرياضية وكتابة التقارير ومتابعة ملف رفع الحظر، و أن العراق جاهز من الأن وحتى اصدار القرار الرسمي بأحقيته في اللعب على ارضه وبين جماهيره".

وأكد درجال أن "ما تحقق في اسناد بطولة كأس الخليج العربي بكرة القدم في نسختها الـ25 الى العراق ومحافظة البصرة بالتحديد، جاء بفضل الجهود التي بذلت سواء في المرحلة السابقة أم الحقبة الحالية، وهو انجاز، فضلا عن حرص الأخوة في دول مجلس التعاون الخليجي على التصويت بالاجماع لصالح البصرة وأيضا تبني مشروع رفع الحظر الكروي".

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