نيمار يحدد مستقبله مع سان جيرمان

2021/04/29 | 03:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعحدد النجم البرازيلي نيمار، مستقبله مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، مشيرا إلى أنه أنهى كل الأمور.وقال نيمار، في تصريحات نقلها موقع "ليج وان" الرياضي الفرنسي إنه يقوم حاليا بتسوية كل الأمور من أجل تجديد عقده مع النادي الباريسي.وتابع بقوله "تم تقريبا تسوية كل الأمور المتعلقة بتجديد عقدي مع فريق باريس سان جيرمان".كان نيمار قد انتقل إلى ملعب "حديقة الأمراء" مقابل 222 مليون يورو (266 مليون دولار) قادما من برشلونة الإسباني في عام 2017، وهو المبلغ الذي حطم كل الأرقام القياسية في سوق الانتقالات.ولكن تقارير عديدة ربطت بينه وبين العودة إلى فريقه السابق برشلونة أو حتى الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، بعد معاناته في الفترة الأخيرة مع الفريق الباريسي.وفي الأشهر الأخيرة تزايدت الأقاويل حول توقيع نيمار على عقد جديد مع الفريق، خاصة وأن عقده الحالي ينتهي الموسم المقبل.وشدد نيمار على أن تجديد عقده مع باريس سان جيرمان يأتي ليؤكد رغبته في البقاء مع النادي الذي يشعر فيه بالارتياح.وقال نيمار"نحن في مناقشات الآن مع باريس سان جيرمان، لا داعي للعجلة كل شيء تم الاتفاق عليه تقريبا".وأضاف: "أشعر وكأنني في منزلي، أشعر بالراحة وبسعادة كبيرة في باريس سان جيرمان".وسجل نيمار ستة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة لزملائه في 14 مباراة شارك بها في الدوري الفرنسي هذا الموسم، وهو أقل من المعدل المتوقع في الأهداف البالغ 10.18 والتمريرات الحاسمة المتوقعة بمعدل 3.55. المصدر: سبوتنيك

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