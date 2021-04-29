واشنطن تدرس رفع العقوبات غير النووية عن إيران لإحياء الاتفاق النووي

2021/04/29 | 04:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبحث إدارة الرئيس جو بايدن تخفيف بعض العقوبات الصارمة التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على ايران لحث إيران على العودة للامتثال للاتفاق النووي المبرم في 2015، وفق مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين مطلعين على المداولات.

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