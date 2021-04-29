في خطاب المئة يوم.. بايدن يشيد بـ

2021/04/29 | 04:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، إن أعداد الوفيات بسبب كورونا في الولايات المتحدة الأميركية انخفضت بأكثر من 80 في المئة.

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