"لم يسبق لرئيس أن قال تلك الكلمات".. سابقة تاريخية في الكونغرس الأميركي

2021/04/29 | 05:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، جلست امرأتان خلف منصة الكونغرس بصفتهما الرسمية، وذلك خلال الخطاب الذي وجهه الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمام غرفتي المؤسسة التشريعية بمناسبة مرور 100 على تنصيبه.

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