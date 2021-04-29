2021/04/29 | 05:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، على عدم "السعي إلى نزاع مع الصين"، إلا أنه عبر في ذات الوقت عن "الاستعداد للدفاع عن المصالح الأميركية في المجالات كافة".

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