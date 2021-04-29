2021/04/29 | 06:45 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدت الوزارة تخوفها من تفاقم أزمة الجائحة

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأربعاء، عن مقترح لفرض حظر التجوال التام في البلاد.

وقال مدير عام الصحة العامة رياض عبد الأمير في تصريح، إنّ "الوزارة قدمت مقترحًا إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة بفرض حظر تام للتجوال لمدة أسبوعين بما فيها عيد الفطر".

وأضاف، أنّ "هناك تخوف من دخول الفيروس الهندي إلى العراق نتيجة عدم وجود التزام حقيقي من قبل المواطنين بالإجراءات الوقائية، على الرغم من عدم ثبوت تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة حتى الآن".

وحذر المسؤول في وزارة الصحة، من تفاقم أزمة الجائحة في البلاد خلال المرحلة المقبلة.

اقرأ/ي أيضًا:

توضيح من الصحة: هل دخلت سلالة "كورونا" الهندية للعراق؟

الصحة بعد تجاوز الإصابات المليون: نظامنا قادر على استيعاب الزيادة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقترح جديد من وزارة الصحة لفرض حظر شامل في العراق) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقترح جديد من وزارة الصحة لفرض حظر شامل في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).