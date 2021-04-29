قضية أحمد أربيري.. توجيه تهم بارتكاب جرائم كراهية ومحاولة خطف لثلاثة أشخاص  

2021/04/29 | 06:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت هيئة محلفين كبرى، اتهامات لثلاثة أشخاص من ولاية جورجيا، بارتكاب جرائم كراهية فدرالية ومحاولة الاختطاف في وفاة الشاب الأسود أحمد أربيري.

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